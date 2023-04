Memscap : Couverture du titre Memscap par Greensome Finance

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce ce jour la couverture de son titre par GREENSOME FINANCE.

GREENSOME FINANCE a entamé le suivi du titre MEMSCAP dans son étude intitulée "MEMSCAP, plus que capable !", en recommandant à l'achat / objectif 6,1 euros.

A ce jour, le titre MEMSCAP est désormais suivi par les analystes d'EUROLAND CORPORATE et de GREENSOME FINANCE.

Prochaine publication financière : Résultats du 2ème trimestre 2023 - 26 juillet 2023.