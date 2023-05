Memscap : Compte rendu de l'assemblée générale mixte annuelle du 31 mai 2023

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui que son assemblée générale mixte annuelle s’est tenue le 31 mai 2023 à 17 heures dans les locaux de la société sis Parc Activillage des Fontaine, Bernin (38) - France.



Réunis en assemblée générale mixte annuelle le 31 mai 2023, les actionnaires de la société MEMSCAP, S.A. ont adopté à une très large majorité l’ensemble des résolutions soumises à leur approbation à l’exception de la 19ième résolution (Délégation de compétence pour augmentation de capital au profit des salariés) rejetée suivant les recommandations du conseil d’administration.



Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance totalisaient 2 734 039 actions, soit 36,59% des actions ayant le droit de vote et 3 244 365 voix, soit 40,29% du nombre total des droits de vote.