Memscap - Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Grenoble (France) – 29 août 2025 – 18:30.



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.



Le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2025, établi conformément aux dispositions de l'article 222-4 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, est disponible dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.memscap.com dans la rubrique spécifique « Information réglementée » de la partie Investisseurs.



