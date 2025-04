Memscap - Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel au 29 avril 2025

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2024.



Le rapport financier annuel comprend :



­ L’attestation du responsable du rapport financier annuel 2024 ;

­ Le rapport de gestion ;

­ Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

­ Les comptes consolidés ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;

­ Les comptes annuels ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.



Le rapport financier annuel est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.memscap.com dans la rubrique spécifique « Information réglementée » de la partie Investisseurs.



MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris

(Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)