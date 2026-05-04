Memscap - Avis de modification du lieu de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 4 juin 2026

Grenoble (France) – 4 mai 2026 – 18h30.



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), informe ses actionnaires que le lieu de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle convoquée pour le 4 juin 2026 à 17 heures a été modifié.



Il est rappelé que, conformément à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°51 du 29 avril 2026, l’assemblée générale ordinaire annuelle devait initialement se tenir dans les locaux de la Société situés à Bernin (38190), Parc Activillage des Fontaines.



Le lieu de tenue de cette assemblée générale est désormais fixé à l’adresse suivante : 13 rue du Mail, 75002 Paris.



La date, l’heure et l’ordre du jour de cette assemblée générale demeurent inchangés.



Les modalités de participation et de vote des actionnaires restent identiques à celles décrites dans l’avis de réunion susvisé.



Les actionnaires sont invités à consulter le site internet de la Société (www.memscap.com) pour toute information complémentaire.