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Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Memscap - 4ème trimestre 2024
information fournie par Boursorama CP 27/01/2025 à 18:30

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 EN RECUL DE 10% APRES UNE CROISSANCE DE 51% EN 2023

MALGRE UNE FORTE PROGRESSION DES 4 PREMIERS CLIENTS DU GROUPE (+13%), 3 CLIENTS PERTUBENT LA SEQUENCE

FORTE VISIBILITE ET CARNET DE COMMANDES SOLIDE EN AERONAUTIQUE POUR 2025

BENEFICE NET 2024 DE 1 374 KEUR (10,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

EBITDA AJUSTE 2024 DE 2 148 KEUR (17,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

CONFIRMATION DU MODELE DE RENTABILITE PERENNE MALGRE UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE

VALIDATION DES TESTS TECHNIQUES ET ETAPES MAJEURES DU PROGRAMME "CONTROLE MOTEUR" CONFORTANT LES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE DU PLAN 4C 2026

VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - MARDI 28 JANVIER A 10H00

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