Memscap - 4ème trimestre 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 EN RECUL DE 10% APRES UNE CROISSANCE DE 51% EN 2023
MALGRE UNE FORTE PROGRESSION DES 4 PREMIERS CLIENTS DU GROUPE (+13%), 3 CLIENTS PERTUBENT LA SEQUENCE
FORTE VISIBILITE ET CARNET DE COMMANDES SOLIDE EN AERONAUTIQUE POUR 2025
BENEFICE NET 2024 DE 1 374 KEUR (10,9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
EBITDA AJUSTE 2024 DE 2 148 KEUR (17,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
CONFIRMATION DU MODELE DE RENTABILITE PERENNE MALGRE UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE DEGRADE
VALIDATION DES TESTS TECHNIQUES ET ETAPES MAJEURES DU PROGRAMME "CONTROLE MOTEUR" CONFORTANT LES OBJECTIFS DE CROISSANCE RENTABLE DU PLAN 4C 2026
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS - MARDI 28 JANVIER A 10H00
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