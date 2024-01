Memscap - 4ème trimestre 2023 : Croissance de 47,0% du chiffre d'affaires trimestriel et de 50,7% sur l'exercice 2023 / Un exercice 2023 d'hyper croissance rentable

(Données non auditées)

• Chiffre d'affaires trimestriel en croissance de +47,0%

• 50,7% de croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2023

• EBITDA ajusté1 trimestriel de 970 milliers d’euros (24,4% du chiffre d'affaires) ramenant l'EBITDA ajusté1 sur l'exercice 2023 à 3 263 milliers d'euros (23,2% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice opérationnel trimestriel de 818 milliers d’euros (20,6% du chiffre d'affaires) soit un bénéfice opérationnel de l'exercice 2023 de 2 477 milliers d'euros (17,6% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice net trimestriel de l’ensemble consolidé de 702 milliers d’euros (17,7% du chiffre d'affaires), soit un bénéfice net de l'exercice 2023 de 2 140 milliers d'euros (15,2% du chiffre d'affaires)

• Progression des liquidités disponibles à 6 237 milliers d'euros au 31 décembre 2023

• Un exercice qui sécurise la trajectoire du Plan 4C et qui densifie l'ensemble des actifs du Groupe

• Visioconférence actionnaires et investisseurs - Mercredi 24 janvier 2024 à 09:30.

Grenoble (France) – 23 janvier 2024 – 18:30.

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre 2023, clos le 31 décembre 2023.