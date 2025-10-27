Memscap - 3ème trimestre 2025

STABILITE DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE TENUE PAR LE DYNAMISME DE L’AÉRONAUTIQUE
POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DANS L’AERONAUTIQUE EN HAUSSE DE 22%
PROGRESSION DE L’AERONAUTIQUE ET DES COMMUNICATIONS OPTIQUES IMPACTEE PAR LE RECUL DU MÉDICAL
MONTEE EN PUISSANCE DES VENTES DERIVEES DU PROGRAMME "CONTRÔLE MOTEUR"
PERSPECTIVES SOLIDES APPUYEES PAR UN MODELE INDUSTRIEL PERENNE ET RENTABLE
VISIOCONFERENCE INVESTISSEURS MARDI 28 OCTOBRE 2025 A 18H00
