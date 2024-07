Memscap - 2ème trimestre 2024

CROISSANCE A 2 CHIFFRES POUR LES ACTIVITES AERONAUTIQUES ET COMMUNICATIONS OPTIQUES



CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

MALGRE LE FORT REPLI DES REVENUS PORTANT SUR

LES SOLUTIONS IMPLANTABLES DES ACTIVITES MEDICALES



MEMSCAP CONFIRME SA TRAJECTOIRE ET LES LEVIERS DE RENFORCEMENT DE SA CROISSANCE RENTABLE



• Forte croissance des activités aéronautiques, 1er marché du Groupe, en progression de +11%

• Chiffre d'affaires trimestriel consolidé du Groupe à 3 442 milliers d'euros, en progression de +1%, malgré le repli des revenus portant sur les solutions implantables impactant les activités médicales (-29%)

• Bonne tenue des activités communications optiques en progression de 36%

• EBITDA ajusté1 trimestriel positif à 582 milliers d’euros (17% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice opérationnel trimestriel de 390 milliers d’euros (11% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice net trimestriel de l’ensemble consolidé de 384 milliers d’euros (11% du chiffre d'affaires)

• Intensification des efforts relatifs au programme de développement et d'industrialisation "Contrôle moteur"

• Accentuation planifiée des programmes techniques du Groupe reflétée dans les charges opérationnelles appelées à baisser sur le trimestre à venir