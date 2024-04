Memscap - 1er trimestre 2024

CROISSANCE A 2 CHIFFRES DES VENTES AERONAUTIQUE ET MEDICAL

RECORD DES VENTES TRIMESTRIELLES POUR L'ACTIVITE AERONAUTIQUE

PROGRESSION DU RESULTAT NET

(15,9% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)

PROGRESSION DE L'EBITDA AJUSTE1

(21,6% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)



(Données non auditées)



• Chiffre d'affaires trimestriel à 3 832 milliers d'euros en progression de 4,5% malgré la forte volatilité des communications optiques

• Progression de 12,8% des ventes aéronautique et médical, moteurs de croissance et de rentabilité du Groupe

• Forte croissance du secteur médical à 36,4% portée par les nouvelles applications et record historique de l'activité aéronautique

• EBITDA ajusté1 trimestriel de 827 milliers d’euros (21,6% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice opérationnel trimestriel de 508 milliers d’euros (13,3% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice net trimestriel de l’ensemble consolidé de 608 milliers d’euros (15,9% du chiffre d'affaires)

• 5ème trimestre consécutif d'exécution sur le plan 4C

• Visioconférence actionnaires et investisseurs - Mardi 30 avril 2024 à 09:00