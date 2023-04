Memscap - 1er trimestre 2023 : Confirmation de la dynamique de croissance et de rentabilité visée par le Plan 4C



• Chiffre d'affaires des activités poursuivies en progression de +60,8%

• EBITDA trimestriel positif à 741 milliers d’euros

• Bénéfice opérationnel trimestriel de 505 milliers d’euros

• Bénéfice net trimestriel de l’ensemble consolidé de 470 milliers d’euros

• Matérialisation des objectifs du Plan 4C présenté par le Management dès le 1er trimestre 2023



Grenoble (France) – 26 avril 2023 – 18:30.



MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2023, clos le 31 mars 2023.