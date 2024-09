Memscap - 1er semestre 2024 : Croissance du chiffre d’affaires consolidé portée par le fort dynamisme de l’activité aéronautique

• Croissance de plus de 8% de l'activité aéronautique conduisant à une progression du chiffre d'affaires semestriel consolidé de 3%

• Léger repli des activités médicales (-3%) imputables à la forte baisse des revenus semestriels portant sur les solutions implantables (-69%)

• EBITDA ajusté1 semestriel de 1 410 milliers d’euros (19% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice opérationnel semestriel de 899 milliers d’euros (12% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice net semestriel de l’ensemble consolidé de 992 milliers d’euros (14% du chiffre d'affaires)

• Liquidités disponibles de 6 017 milliers d’euros au 30 juin 2024

• Intensification des efforts relatifs au programme de développement et d'industrialisation "Contrôle moteur"

• Augmentation des moyens commerciaux dédiés aux activités médicales afin d'accroître le nombre d'applications et de clients réduisant la volatilité de ce segment

• Accentuation planifiée des programmes commerciaux et techniques du Groupe reflétée dans les charges opérationnelles appelées à baisser sur le trimestre à venir