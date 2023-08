Memscap - 1er semestre 2023 : Progression de 55,6% du chiffre d'affaires semestriel / Confirmation du profil de croissance rentable

• Croissance de 55,6% du chiffre d'affaires semestriel

• Fort dynamisme de l'ensemble des activités du Groupe

• EBITDA ajusté1 semestriel de 1 677 milliers d’euros (23,7% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice opérationnel semestriel de 1 158 milliers d’euros (16,3% du chiffre d'affaires)

• Bénéfice net semestriel de l’ensemble consolidé de 1 134 milliers d’euros (16,0% du chiffre d'affaires)

• Liquidités disponibles de 4 832 milliers d’euros au 30 juin 2023

• Signature du 1er contrat pour les applications de contrôle moteur pour l'aéronautique

• Confirmation de la transformation de MEMSCAP : un modèle solide de croissance rentable

• Dynamique de croissance et de rentabilité amenée à se poursuivre sur le second semestre 2023

Grenoble (France) – 31 août 2023 – 18:30.

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2023.