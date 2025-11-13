MÉMOIRE CORRIGÉ-Les baristas syndiqués de Starbucks lancent une grève pour pratiques déloyales de travail dans plus de 40 villes du pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige la source de Starbucks Baristas Union de Starbucks Corp dans le texte)
Syndicat des baristas de Starbucks:
* LE SYNDICAT DES BARISTAS DE STARBUCKS LANCE UNE GRÈVE POUR PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DANS PLUS DE 40 VILLES DU PAYS
* SYNDICAT DES BARISTAS DE STARBUCKS: AUCUNE DATE DE FIN DE GRÈVE N'A ÉTÉ FIXÉE
Plus d'informations sur l'entreprise: SBUX.O
