MÉMOIRE CORRIGÉ-Les baristas syndiqués de Starbucks lancent une grève pour pratiques déloyales de travail dans plus de 40 villes du pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la source de Starbucks Baristas Union de Starbucks Corp dans le texte)

Syndicat des baristas de Starbucks:

* LE SYNDICAT DES BARISTAS DE STARBUCKS LANCE UNE GRÈVE POUR PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL DANS PLUS DE 40 VILLES DU PAYS

* SYNDICAT DES BARISTAS DE STARBUCKS: AUCUNE DATE DE FIN DE GRÈVE N'A ÉTÉ FIXÉE

Plus d'informations sur l'entreprise: SBUX.O