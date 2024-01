"Même une faible croissance pourrait soutenir le marché boursier en 2024" (Jupiter AM)

(AOF) - "Dès lors qu’il s’agit d’économie, de géopolitique ou de marchés, les investisseurs sont souvent incertains quant aux perspectives pour les douze prochains mois", évoque Amadeo Alentorn, gestionnaire d’investissement, actions systématiques, chez Jupiter AM. Selon l'analyste, 2024 rime plus que jamais avec "diversification". "En termes d’économie, l’incertitude persiste quant au programme de relèvement des taux d’intérêts de la Réserve fédérale américaine, lancé en mars 2022 dans un effort urgent pour maitriser l’inflation galopante", ajoute-t-il.

"En termes de géopolitique, la guerre en Ukraine, le conflit entre le Hamas et Israël et les tensions latentes entre les Etats-Unis et la Chine concernant le commerce et Taiwan inquiètent également. La perspective que Trump, malgré ses problèmes judiciaires, devienne le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine prévue pour le 5 novembre 2024 est un autre facteur troublant, en raison notamment de son attitude à la suite des résultats des élections de 2020", précise Amadeo Alentorn.

Pour sa part, Kiran Nandra, responsable des actions, affirme que les taux plus élevés et l'inflation ont changé l'environnement économique mais qu'il existe une multitude raisons d'être optimiste sur l'investissement en actions et la gestion active des fonds. "Nous nous approchons certainement de la fin d'un cycle extraordinaire de hausse des taux, et même une faible croissance pourrait soutenir le marché boursier en 2024", poursuit-elle.

Avant de conclure : "L'année à venir pourrait être marquée par une plus grande volatilité et une plus grande dispersion des rendements, ce qui est avantageux pour les gestionnaires de fonds actifs ayant l'opportunité d'exploiter les dysfonctionnements du marché et générer de l'alpha. La recherche fondamentale continuera de jouer un rôle clé dans la sélection des actifs mais le fait d'être plus conscient de la situation dans son ensemble permettra l'optimisation des portefeuilles à forte conviction pour accroître la rentabilité".