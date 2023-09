Même au ralenti, la Chine reste primordiale pour le marché des matières premières (Lombard Odier)

(AOF) - « Si l’économie chinoise a ralenti, le pays a reconstitué ses stocks et les importations de pétrole pourraient avoir atteint leur pic ». C’est ce qu’affirme Jianwen Sun, Stratège quant multi-actifs chez Lombard Odier, dans une note publiée ce jour. Elle souligne par contre que la demande de cuivre industriel de la Chine, encore forte, contraste avec son ralentissement économique, « grâce à la production de véhicules électriques et d’énergie solaire ». La Chine post-Covid, "principal acheteur mondial de nombreuses matières premières" animera encore les marchés en 2023.

" La Chine est devenue le principal exportateur de voitures en 2022, et est déjà le principal producteur de véhicules et de batteries électriques " affirme l'analyste. Il n'est donc pas surprenant selon lui que la demande de cuivre renouvelable (vert) ait augmenté de 71% en juillet par rapport à l'année précédente, pour atteindre 127 000 tonnes, et qu'elle ait augmenté de 74% depuis le début de l'année, principalement en raison de l'augmentation de la demande d'énergie solaire.

En conséquence, le cuivre est le seul métal industriel dont les stocks ne cessent de diminuer en Chine, malgré le ralentissement de l'activité manufacturière. Alors que les stocks connus de cuivre chinois approchent un niveau bas record, le pays devrait avoir besoin de près de 3% de cuivre raffiné en plus en 2023 par rapport à 2022. Les importations de 2023 ont déjà augmenté de quelque 10% jusqu'à juin comparativement à l'année précédente.

Les données manufacturières chinoises du mois d'août, supérieures aux attentes, ajoutées à l'assouplissement des restrictions imposées par le gouvernement au secteur immobilier, devraient à court terme apporter un soutien au métal industriel.