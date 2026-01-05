Melius Research relève l'objectif de cours d'Alphabet en raison de la croissance de l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier - ** La société de courtage Melius Research relève l'objectif de cours d'Alphabet GOOGL.O de 305 à 350 $, ce qui représente une prime d'environ 11 % par rapport à la dernière clôture de l'action.
** Melius Research relève légèrement les estimations pour Search en raison de la croissance de Gemini; relève sensiblement les estimations pour le Cloud en tenant compte de certaines ventes futures de sa puce, Tensor Processing Unit, à des tiers.
** Nous reflétons toujours une décélération de la recherche à long terme, mais elle est légèrement compensée par des estimations de revenus plus élevées pour l'informatique dématérialisée - Melius Research.
** 53 des 62 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que les autres recommandent de "conserver"; le titre a un objectif de cours médian de 327,5 $ - données compilées par LSEG.
** GOOGL avait gagné 65,4 % en 2025.
