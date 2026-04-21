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Melexis choisi par OYMotion pour son capteur Tactaxis
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 10:30

Melexis gagne 2,4% à Bruxelles, après l'annonce par la société de semi-conducteurs d'un partenariat avec OYMotion, pionnier de la bionique, pour intégrer son capteur tactile magnétique Tactaxis à ses mains robotiques de nouvelle génération.

Entreprise chinoise leader dans le développement de technologies robotiques avancées, OYMotion a choisi les capteurs Tactaxis de Melexis pour le développement de sa main robotique de nouvelle génération, qui sera présentée au salon de Hanovre en Allemagne.

"Cette intégration offre la dextérité quasi humaine et le retour d'information de qualité neuronale nécessaires pour combler le fossé entre le matériel physique et l'IA et le toucher intelligent", explique la société belge.

S'appuyant sur son expertise pointue en matière de capteurs et de systèmes de commande, Melexis a rapidement investi le marché de la robotique, proposant des solutions issues de son portefeuille existant ainsi que des innovations dédiées.

En intégrant la détection directement dans des modules prêts à l'emploi, Melexis permet une intégration plus rapide et simplifie le développement pour les fabricants de robots, favorisant ainsi une adoption plus rapide des capacités de détection avancées.

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MELEXIS
65,6000 EUR Euronext Bruxelles +3,23%
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