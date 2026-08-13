MeiraGTx en progression ; l'entreprise annonce plus de 200 millions de dollars de recettes issues des licences

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13 août - ** L'action de la société de médecine génétique MeiraGTx ( MGTX.O ) progresse de 6 % à 13,74 dollars

** La société annonce un chiffre d’affaires de 321,43 millions de dollars au deuxième trimestre, dont 204,6 millions de dollars de revenus de licence. Elle n’avait enregistré aucun revenu de licence l’année précédente

** Les revenus de licence concernent la plateforme exclusive de MeiraGTx dédiée à l’administration de thérapies géniques, qui permet des perfusions cérébrales précises et en petit volume et a été concédée sous licence à Reogen Limited pour le développement de traitements axés sur la neurologie, notamment la maladie de Parkinson

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action MGTX affiche une hausse de 73 % depuis le début de l'année