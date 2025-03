Meilleurtaux Placement va proposer un service de gestion privée en avril

Meilleurtaux Placement a par ailleurs annoncé qu'il dépassait désormais les 5 milliards d'euros d'encours sous gestion après avoir enregistré une collecte record d'un milliard d'euros en 2024 et conquis 10 000 nouveaux clients. Le spécialiste de l'épargne et des placements en France ambitionne de doubler ses actifs sous gestion à horizon 2027.

Les clients pourront également rejoindre un Club Privé dédié aux marchés financiers et aux investissements, présidé par Marc Fiorentino.

(AOF) - Meilleurtaux Placement enrichira son offre en avril avec le lancement d'un service de gestion privée dédié aux investisseurs disposant d’au moins 300 000 d’euros d’actifs financiers. La gestion sous mandat sera assurée en partenariat avec Rothschild & Co Asset Management. " En complément, l'expertise du groupe Meilleurtaux en matière de crédit patrimonial permettra aux investisseurs d'optimiser la structuration de leur patrimoine, notamment par le biais de financements adaptés à leurs stratégies. ", précise le groupe de services financiers.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.