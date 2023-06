Meilleurtaux acquiert Patrimea

Les clients et services de Patrimea seront progressivement intégrés à ceux de Meilleurtaux Placement de façon à mutualiser l'ensemble des outils et placements développés par les deux entreprises.

Cette opération représente pour Meilleurtaux une étape importante et consolide la stratégie de diversification de son modèle. L'activité de Meilleurtaux Placement, pôle épargne du groupe constitué en 2019, a en effet connu une croissance significative ces dernières années.

Fondée en 2009 par Philippe Gourdelier et Nicolas Sost, Patrimea gère un encours de 430 millions d'euros d'actifs pour le compte de 8 000 épargnants résidants en France ou à l'étranger. La stratégie de Patrimea est de promouvoir des produits performants et à frais réduits.

(AOF) - Meilleurtaux poursuit le développement de son offre placements en réalisant l’acquisition de Patrimea, entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et le conseil en investissements. Avec près de 430 millions d’euros d’encours sous gestion, cette opération porte à 3,7 milliards d’euros le montant des encours gérés par Meilleurtaux Placement. Pour Meilleurtaux, cette opération vient renforcer sa position d'acteur indépendant de l’épargne digitale et des placements.

