Meggitt choisit Memscap pour des applications de contrôle de moteur

(AOF) - Memscap (fournisseur de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical), annonce que Meggitt l'a choisi pour développer et fournir certains de ses composants clés pour ses instruments de contrôle moteur. Memscap fournira à Meggitt diverses configurations de modules de pression intégrant une version customisée et durcie de la nouvelle génération de son capteur de pression SP85, initialement développé dans le cadre des programmes STEGS (Sensor Technology for Green and Safe Jet Engine).

Ces capteurs et modules seront conçus et qualifiés pour être totalement intégrés dans les unités de surveillance et du contrôle du moteur (Engine Monitoring Units / EMU) de Meggitt destinées à l'aéronautique.

Basé au Royaume-Uni, Meggitt est un groupe d'ingénierie internationale spécialisé dans les composants et sous-systèmes intelligents évoluant dans des environnements extrêmes, notamment pour les marchés de l'industrie aérospatiale, de la défense et de l'énergie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La menace de la technologie ouverte, RAN

Les équipementiers vont devoir affronter cette menace d'ici quelques années. Cette nouvelle architecture consiste à remplacer les antennes traditionnelles par des logiciels permettant davantage d'interopérabilité grâce au cloud. Les opérateurs télécoms pourront ainsi renforcer l'innovation et développer leur choix de fournisseurs. Ils pourront également avoir accès à davantage de services et de souplesse pour des coûts de déploiement et de gestion du réseau qui devraient reculer. Pour le moment, aucun des grands opérateurs n'a basculé vers cette nouvelle technologie. Néanmoins, la liberté de choix des fournisseurs est un élément décisif, souligné par la décision de l'Europe et des Etats-Unis de sanctionner le chinois Huawei pour des raisons de sécurité nationale.