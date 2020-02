Meeschaert Capital Partners recrute un directeur associé Real Estate

(NEWSManagers.com) -

La société d' investissement Meeschaert Capital Partners a recruté Charles de Guerry comme directeur associé au sein de l' équipe Real Estate.

L'activité est actuellement en cours de levée d' un nouveau fonds avec une stratégie value-add, dédié à des opérations immobilières valorisées jusqu' à 150 millions d' euros.

La société, créée en 2015, a déjà levé deux fonds immobiliers discrétionnaires et indique avoir " des ambitions grandissantes pour son activité Real Estate" . Elle compte trois pôles d' activité spécialisés en Private Equity et en Real Estate et gère près de 600 millions d' euros avec près de 30 salariés.

Charles de Guerry a une expérience de près de 14 ans en immobilier dont 12 années passées au sein de MGPA devenu BlackRock Real Estate en 2013. Il y a exercé différentes fonctions, tant en asset management qu' en acquisitions, avant de prendre en charge la plateforme française d' investissement immobilier. Charles de Guerry est diplômé de l' EM Lyon