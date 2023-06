Meeschaert AM : Gilles Frisch nommé Responsable Gestion High Yield

(AOF) - Meeschaert Asset Management renforce son équipe obligataire avec l'arrivée de GilleFrisch au poste de Responsable Gestion High Yield. Il aura pour mission d'optimiser et de développer la gestion high yield au sein de l'ensemble de l'offre du Groupe. Avec près de 30 ans d'expérience en gestion d'actifs, Gilles Frisch apporte à Meeschaert AM sa solide connaissance du marché du high yield acquise tout au long de son parcours. Il était auparavant Responsable de la Gestion High Yield chez Swiss Life AM pendant 9 ans.

Il a occupé aussi le poste de Responsable de l'Arbitrage de Crédit et gérant Global Macro pendant 13 ans chez Dexia AM et gérant Long Short Credit chez Axiom AI. Il est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE et titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).