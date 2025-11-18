Medtronic revoit à la hausse ses prévisions de croissance des ventes annuelles en raison de la demande de dispositifs cardiaques

Les ventes de produits cardiovasculaires de Medtronic augmentent de 10,8 % pour atteindre 3,44 milliards de dollars

Le directeur général met l'accent sur les fusions-acquisitions dans les domaines de la cardiologie et des neurosciences

Le directeur financier confirme que l'activité diabète sera introduite en bourse en 2026

Medtronic MDT.N a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de croissance annuelle des ventes mardi, grâce à une forte demande de dispositifs cardiaques, ce qui a fait grimper ses actions de près de 5 %.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de dispositifs médicaux sont restées élevées au cours des derniers trimestres, stimulées par une forte demande de procédures chirurgicales, en particulier chez les adultes plus âgés, une plus grande adoption par les médecins et les progrès de la technologie.

Les ventes du segment cardiovasculaire de Medtronic ont bondi de 10,8 % pour atteindre 3,44 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à son portefeuille d'ablation par champ pulsé (PFA) utilisé pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers.

Christian Moore, analyste chez Bernstein, a déclaré que la croissance de Medtronic dans le domaine de l'ablation par champ pulsé suggère un "gain progressif de parts de marché" de Boston Scientific, ce qui est un élément clé de la thèse haussière pour le fabricant d'appareils médicaux.

Ses pairs Boston Scientific BSX.N et Edwards Lifesciences EW.N ont également dépassé les attentes trimestrielles le mois dernier, soutenus par une demande résiliente pour les dispositifs cardiaques.

Medtronic se concentre sur les fusions-acquisitions, en particulier dans les domaines de la cardiologie et des neurosciences, avec une préférence pour les entreprises "en phase de démarrage ou proches du marché", a déclaré le directeur général Geoff Martha lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Le directeur financier Thierry Pieton a déclaré à Reuters que la société était "en bonne voie" avec la séparation de son activité diabète et qu'elle s'attendait à ce que l'unité, qui abrite des pompes à insuline et d'autres dispositifs portables, soit introduite en bourse au premier semestre 2026.

Le bénéfice ajusté par action de Medtronic de 1,36 $ a dépassé l'estimation des analystes de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires de 8,96 milliards de dollars était également supérieur aux attentes de 8,87 milliards de dollars.

M. Martha a déclaré que l'entreprise était bien positionnée pour accélérer davantage la croissance des revenus au cours du second semestre de l'année et au-delà.

La société a relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026 de 5,60 $ à 5,62 $ par action, tout en maintenant la limite supérieure intacte à 5,66 $. Ces prévisions tiennent compte d'un impact potentiel d'environ 185 millions de dollars lié aux droits de douane, ce qui est inchangé par rapport à ses prévisions antérieures.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, à environ 5,5 %, contre environ 5 % prévus précédemment.