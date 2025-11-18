 Aller au contenu principal
Medtronic remonte ses objectifs après un trimestre dynamique
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:06

En marge de la publication de ses trimestriels, Medtronic fait part d'un relèvement de ses prévisions de BPA ajusté (non-GAAP) pour son exercice 2025-26 à la nouvelle fourchette cible allant de 5,62 à 5,66 dollars, et non plus de 5,60 à 5,66 dollars.

Cela inclut toujours un impact potentiel d'environ 185 millions de dollars des droits de douane. En excluant cet impact potentiel, cette prévision représente une croissance du BPA non-GAAP pour l'exercice en cours d'environ 4,5%.

De même, le groupe de technologies médicales remonte son hypothèse de croissance organique du chiffre d'affaires annuel, désormais attendue aux alentours de 5,5%, au lieu d'une prévision précédente d'environ 5%.

Au titre de son 2e trimestre comptable, Medtronic a réalisé un BPA ajusté en progression de 8% à 1,36 USD, dépassant ainsi le consensus de marché, en dépit d'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,2 point à 24,1%.

A 8,96 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 6,6% en données totales et de 5,5% sur une base organique, une croissance emmenée d'abord par le portefeuille cardiovasculaire (+9,3% en organique) et le diabète (+7,1% en organique).

Valeurs associées

MEDTRONIC
96,340 USD NYSE +0,48%
