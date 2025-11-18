Medtronic remonte ses objectifs après un trimestre dynamique
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:06
Cela inclut toujours un impact potentiel d'environ 185 millions de dollars des droits de douane. En excluant cet impact potentiel, cette prévision représente une croissance du BPA non-GAAP pour l'exercice en cours d'environ 4,5%.
De même, le groupe de technologies médicales remonte son hypothèse de croissance organique du chiffre d'affaires annuel, désormais attendue aux alentours de 5,5%, au lieu d'une prévision précédente d'environ 5%.
Au titre de son 2e trimestre comptable, Medtronic a réalisé un BPA ajusté en progression de 8% à 1,36 USD, dépassant ainsi le consensus de marché, en dépit d'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,2 point à 24,1%.
A 8,96 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 6,6% en données totales et de 5,5% sur une base organique, une croissance emmenée d'abord par le portefeuille cardiovasculaire (+9,3% en organique) et le diabète (+7,1% en organique).
Valeurs associées
|96,340 USD
|NYSE
|+0,48%
A lire aussi
-
Israël a salué mardi le plan de paix pour Gaza de Donald Trump, après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution endossant cette feuille de route et prévoyant notamment le déploiement d'une force internationale, rejetée par le Hamas. Le Conseil ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre Ipsen a fortement rebondi ces dernières séances, revenant à proximité des 131.6 EUR. La proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation en direction des 120 EUR, scénario conforté par les récentes révisions baissières ... Lire la suite
-
Trois poids lourds du CAC 40 ont décroché cette année, mais ces gadins sont-ils des opportunités ou des pièges ? Edenred, Stellantis et Dassault Systèmes figurent en queue de peloton après des chutes spectaculaires, liées à des avertissements, des marchés en berne ... Lire la suite
-
La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot, qui se présente comme le numéro un mondial de la catégorie, a abaissé des prévisions pour l'ensemble de l'exercice après un troisième trimestre "sous pression" du fait notamment d'une demande inférieure. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer