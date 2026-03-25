Medtronic réduit ses prévisions annuelles en raison d'une charge exceptionnelle de 157 millions de dollars

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Medtronic MDT.N a réduit mardi sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2026, évoquant une charge exceptionnelle d'environ 157 millions de dollars liée à des paiements relatifs à une collaboration de recherche et au premier appel public à l'épargne américain de son unité de diabète.

* Le fabricant d'appareils médicaux s'attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour 2026 se situe entre 5,50 et 5,54 dollars, contre 5,62 à 5,66 dollars prévus précédemment.

* Les analystes estiment le bénéfice annuel ajusté à 5,63 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

* Les charges sont liées aux paiements effectués dans le cadre d'un accord de R&D entre Blackstone Life Sciences et l'unité de Medtronic spécialisée dans le diabète , MiniMed, pour financer le développement d'une pompe à insuline commandée par smartphone, a déclaré la société.

* La semaine dernière, la Food and Drug Administration américaine a autorisé la pompe à insuline, appelée MiniMed Flex, une décision qui est intervenue plusieurs mois plus tôt que prévu.

* MiniMed a fait son entrée sur le Nasdaq au début du mois, après que Medtronic a séparé cette unité, qui fabrique des pompes à insuline, des moniteurs de glucose et des capteurs, afin de simplifier son portefeuille et de se concentrer sur les marchés de croissance à plus forte marge.

* Medtronic a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que les paiements aient un impact sur ses résultats de l'exercice 2027.