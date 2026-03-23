 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Medtronic progresse après l'approbation d'une nouvelle sonde cardiaque par la FDA
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Medtronic MDT.N augmentent de 2 % à 87,79 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que sa sonde de défibrillation, OmniaSecure, a été approuvée par la FDA américaine

** Une sonde de défibrillation est un fil qui délivre des chocs au cœur pour corriger les arythmies ou les rythmes cardiaques irréguliers

** Le fil relie le cœur à un appareil, appelé défibrillateur, implanté dans le corps, qui applique une charge électrique ou un choc pour prévenir un arrêt cardiaque soudain

** La société affirme que le dispositif est le premier à être autorisé à être placé dans la zone du faisceau de branches gauche du cœur, l'aidant ainsi à battre de manière naturelle

** L'approbation de la FDA est étayée par une étude mondiale montrant un taux de réussite de 100 % dans l'arrêt des rythmes anormaux avec peu de complications

** OmniaSecure peut être utilisé chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus et peut aider les patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui ont besoin d'une thérapie de resynchronisation - MDT

** Actions en baisse de ~10% depuis le début de l'année contre une hausse de ~20% en 2025

Valeurs associées

MEDTRONIC
86,935 USD NYSE +0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank