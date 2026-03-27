Medtronic obtient le feu vert de la FDA pour utiliser un système chirurgical dans les chirurgies crâniennes et ORL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Medtronic MDT.N a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait autorisé son système chirurgical pour les procédures crâniennes et oto-rhino-laryngologiques, élargissant ainsi la plateforme au-delà de l'indication de la colonne vertébrale qu'elle avait reçue plus tôt cette année.

Le système, appelé Stealth AXiS, combine la navigation chirurgicale, l'imagerie et la robotique pour guider les chirurgiens lors d'interventions complexes.

Pour les interventions crâniennes, le système utilise l'intelligence artificielle pour cartographier automatiquement le cerveau du patient et montrer aux chirurgiens les principales voies neurales.

Pour les chirurgies ORL, le système permet une navigation précise et une vision plus claire des sinus et de la base du crâne.

Stealth AXiS a été autorisé pour la première fois par la FDA en février pour la chirurgie de la colonne vertébrale.