Medtronic lance une étude sur RAS Hugo en gynécologie
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 15:27
Le système RAS Hugo sera ainsi évalué dans le cadre de son utilisation lors de procédures d'hystérectomie (hystérectomies radicales, radicales modifiées ou totales), y compris celles traitées pour des tumeurs malignes.
Les premières procédures, les hystérectomies totales, ont été réalisées avec succès à l'hôpital AHN West Penn de Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'étude recrutera jusqu'à 70 patients répartis dans 5 hôpitaux américains.
'En tant que forme de chirurgie mini-invasive, les procédures assistées par robot offrent aux patients moins de complications, des séjours hospitaliers plus courts et un retour plus rapide aux activités normales que la chirurgie ouverte', souligne le groupe.
Valeurs associées
|97,990 USD
|NYSE
|-0,36%
A lire aussi
-
HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite
-
par Sarah Marsh et Andreas Rinke L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par ... Lire la suite
-
Ne pas le lui donner serait une "insulte" contre les Etats-Unis, a-t-il lancé récemment: née pendant son premier mandat, l'obsession de Donald Trump pour le prix Nobel de la paix n'a fait que croître depuis son retour au pouvoir. "Tout le monde dit que je devrais ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Exxon Mobil, Jefferies, NextDecade, DayForce, Joby Aviation, FreePort-McMoran) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer