Medtronic finalise l'acquisition de CathWorks
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:48
Cette acquisition fait suite à un partenariat stratégique de 2022 avec un accord de co-promotion pour le système CathWorks FFRangio, pour les régions où il est commercialement disponible aux États-Unis, en Europe et au Japon.
En utilisant une combinaison d'IA et de sciences computationnelles avancées, CathWorks FFRangio fournit une évaluation physiologique complète de l'arbre coronarien entier, directement à partir d'angiogrammes coronariens de routine sans médicaments ni fils.
Cela diffère de l'évaluation traditionnelle à réserve fractionnaire de flux basée sur des fils, qui est invasive et nécessite l'utilisation de fils de pression, une hyperémie pharmacologique et des mesures limitées à un seul emplacement de transducteur dans le vaisseau.
Cette annonce fait suite à des résultats récents de l'essai ALL-RISE, ayant démontré sa non infériorité à la physiologie à fil en termes d'événements indésirables majeurs sur un an, avec une meilleure utilisation des ressources et un temps de procédure réduit.
"L'acquisition de CathWorks renforce considérablement le portefeuille de cardiologie interventionnelle de Medtronic", commente Jason Weidman, vice-président senior et président de la division Coronary & Renal Denervation.
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