Medtronic en hausse grâce à l'opération d'échange d'actions MiniMed sursouscrite

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12 octobre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Medtronic MDT.N progresse de 2,8% à 90 dollars

** MDT indique que son offre précédemment annoncée d'échange d'actions MiniMed contre des actions MDT a été sursouscrite

** À l'issue de cette offre d'échange, MDT ne détiendra plus aucune action MiniMed en circulation

** MDT avait annoncé pour la première fois l'année dernière son intention de scinder son activité dédiée au diabète, baptisée MiniMed Group MMED.O

** L'action MiniMed recule de 4,3% à 19 dollars, soit une baisse d'environ 5% par rapport à son prix d'introduction en bourse du 6 mars, fixé à 20 dollars

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action MDT affiche une baisse de 5,1% depuis le début de l'année