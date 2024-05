Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Medtronic: dividende relevé avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Medtronic fait part d'un dividende trimestriel augmenté à 0,70 dollar par action, marquant ainsi sa 47e année consécutive de hausse, un dividende qui sera mis en paiement à partir du 12 juillet.



Le fournisseur d'équipements médicaux dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en baisse de 7% à 1,46 dollar au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, pour des revenus quasi-stables (+0,5%) à 8,59 milliards de dollars (+5,4% sur une base organique).



'Nous avons fini l'exercice en force, avec une grande vigueur dans nos activités et chacun de nos quatre segments affichant une croissance organique des revenus dans le milieu de la plage à un chiffre ou supérieure', souligne son PDG Geoff Martha.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 5,20 dollars et une croissance organique des revenus de 5,2%, Medtronic vise pour celui qui commence des fourchettes-cibles allant de 5,40 à 5,50 dollars et de 4 à 5% respectivement.





Valeurs associées MEDTRONIC NYSE +0.67%