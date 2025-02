Medtronic: BPA en augmentation de 7% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Medtronic publie un bénéfice net non GAAP de 1,79 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA en augmentation de 7% à 1,39 dollar, pour des revenus de 8,29 milliards, en croissance de 2,5% (+4,1% en organique).



'Nous commençons à voir les fruits de nos investissements à long terme dans des innovations révolutionnaires, telles que l'électroporation, pour tirer la croissance sur certains des marchés les plus attractifs de la medtech', explique son PDG Geoff Martha.



Pour l'ensemble de son exercice 2024-25, le fournisseur d'équipements médicaux confirme viser un BPA non GAAP entre 5,44 et 5,50 dollars, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus annuels entre 4,75 et 5%.





