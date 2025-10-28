Medline révèle qu'elle a déposé un dossier en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la reprise du marché s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Medline annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre 2025

*

L'introduction en bourse pourrait valoriser le géant de la santé à 50 milliards de dollars

*

Medline, détenue par des investisseurs privés, pourrait lever 5 milliards de dollars

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 5 et 15) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

Medline a révélé mardi que son chiffre d'affaires avait augmenté de 9,7 % au premier semestre 2025, alors que l'un des plus grands fabricants de fournitures médicales au monde a rendu public son dossier d'introduction en bourse avant ses débuts très attendus sur le marché boursier américain.

Selon Reuters, la valeur de l'entreprise pourrait atteindre 50 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse. Le dépôt du dossier d'introduction en bourse intervient alors que le marché des nouvelles cotations fait un retour en force après près de trois ans d'activité atone.

Bien que la fermeture du gouvernement américain ait provoqué quelques retards à court terme, les principaux dirigeants de Wall Street affirment que le pipeline des introductions en bourse reste solide et que le terrain est prêt pour une reprise significative de l'activité au cours des prochains trimestres.

"L'offre, qui devrait être la plus importante de l'année, montre que le marché des introductions en bourse reste ouvert malgré la fermeture du gouvernement ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

"La performance de Medline sera un baromètre essentiel de la confiance des investisseurs jusqu'en 2026, et pas seulement dans le secteur de la santé."

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, est l'un des plus grands fabricants et distributeurs privés de fournitures médicales, y compris le matériel chirurgical, les gants et les appareils de laboratoire utilisés par les hôpitaux du monde entier.

Medline a déclaré un chiffre d'affaires net de 13,53 milliards de dollars au premier semestre 2025, contre 12,34 milliards de dollars l'année précédente. Son bénéfice s'est élevé à 655 millions de dollars pour la même période, contre 587 millions de dollars l'année précédente.

L'introduction en bourse de Medline pourrait également constituer une victoire majeure pour ses propriétaires de capitaux privés - Blackstone BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman - qui l'ont acquise dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 34 milliards de dollars en 2021.

La société a également signalé une exposition potentielle aux barrières commerciales dans son dossier, indiquant qu'elle importe une part importante de ses produits de marque Medline en dehors des États-Unis, y compris 8 % de ses coûts de marchandises vendues en provenance de Chine en 2024.

MEDLINE ENVISAGE UNE INTRODUCTION EN BOURSE À GRAND SPECTACLE

Titan de son secteur, Medline devrait être l'une des introductions en bourse les plus marquantes de l'année et représenter une victoire majeure pour ses actionnaires privés. Selon les analystes, son succès pourrait également encourager d'autres entreprises à procéder à leur introduction en bourse.

Bien qu'elle n'ait pas révélé la taille de son offre ni la fourchette de prix proposée, Reuters a précédemment rapporté, en citant des sources, que la société pourrait viser à lever 5 milliards de dollars.

La société a été fondée en 1966 par les frères James et Jon Mills. Ses origines remontent à un fabricant de vêtements qui, à l'origine, fabriquait des tabliers de boucherie pour l'industrie du conditionnement de la viande à partir de 1910.

Dans les années qui ont suivi, son prédécesseur a commencé à coudre des blouses et des uniformes de chirurgiens à la demande des religieuses de l'hôpital Mercy de Chicago.

Medline est entrée en bourse en 1972, avant d'être à nouveau privatisée par les frères Mills.

"L'entreprise est vraiment un exemple classique de croissance américaine, depuis sa première introduction en bourse en 1972, puis son retrait de la cote et son retour dans le giron d'une société privée, pour se reconstruire et devenir le géant de l'approvisionnement en soins de santé qu'elle est aujourd'hui", a déclaré M. Muehlbauer.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'opération.

Medline vise à s'inscrire sur le Nasdaq et à se négocier sous le symbole "MDLN".