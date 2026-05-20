Medline recule alors que ses actionnaires principaux envisagent de céder une partie de leur participation dans le cadre d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** Les actions de Medline ( MDLN.O ), géant des fournitures médicales, reculent de 4,5% à 36 dollars en pré-ouverture ** MDLN annonce une offre secondaire de 60 millions d'actions par des actionnaires, dont Blackstone BX.N , Hellman & Friedman (H&F) et l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ** BX et H&F cèdent chacune 27 millions d'actions, tandis qu'ADIA se sépare d'environ 5,9 millions d'actions, selon le prospectus ** Les sponsors de capital-investissement avaient déjà réduit leurs participations lors d’une offre secondaire en mars ** MDLN, société basée à Northfield, dans l'Illinois, qui compte 1,3 milliard d'actions en circulation, est entrée en bourse à New York en décembre après une introduction au prix de 35 dollars par action

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les coordinateurs mondiaux et les co-chefs de file

** 23 des 29 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, et six la note "conserver"; objectif de cours médian de 53 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action MDLN affichait une baisse de 10% depuis le début de l'année