Medline perd du terrain, les sponsors cherchant à réduire leur participation dans le cadre d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du géant de l'approvisionnement médical Medline MDLN.O chutent de 4,4 % à 43,84 $ avant la mise sur le marché

** MDLN lance une offre secondaire de 75 millions d'actions par les actionnaires vendeurs Blackstone BX.N , Carlyle Group CG.O , Hellman & Friedman (H&F) et l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

** Les sociétés de rachat Blackstone, Carlyle et H&F vendent 23,3 millions d'actions chacune, tandis qu'ADIA offre environ 5,1 millions d'actions

** Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les coordinateurs globaux et les chefs de file de l'offre

** MDLN a 1,31 milliard d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre

** MDLN, basée à Northfield, Illinois, est entrée en bourse à New York en décembre dans ce qui a été la plus grande introduction en bourse de 2025

** 23 des 28 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et cinq à "conserver"; PT médian de 54,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MDLN a progressé de 9,2 % depuis le début de l'année

