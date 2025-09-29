MediWound glisse après l'annonce d'une offre directe d'actions de 30 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre -

** Les actions de MediWound MDWD.O ont baissé de 7,8 % à 16,50 $ avant la cloche après que la société ait annoncé une levée de fonds de 30 millions de dollars

** La société biopharmaceutique israélienne déclare () qu'elle a vendu ~1,73 million d'actions directement à un fonds commun de placement basé aux Etats-Unis et à d'autres investisseurs axés sur la santé à 17,30 dollars

** Le prix d'offre représente une décote de 3,3 % par rapport à la dernière vente de 17,89 $ le vendredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour soutenir les activités pré-commerciales d'EscharEx, son médicament topique en cours de développement pour enlever les tissus endommagés des plaies chroniques et autres plaies difficiles à guérir

** MediWound commercialise déjà NexoBrid, son médicament topique pour le traitement des brûlures graves, approuvé par la FDA, aux États-Unis, dans l'Union européenne et sur d'autres marchés internationaux

** H.C. Wainwright est l'unique agent de placement pour l'offre

** Avec ~10,9 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 195 millions de dollars

** Jusqu'à vendredi, les actions ont augmenté de 0,5 % depuis le début de l'année après un gain de 75 % en 2024

** Les 6 analystes qui couvrent MDWD sont tous optimistes et le PT médian est de 30,50 $, selon LSEG