Mediolanum alloue 500M€ à trois boutiques

(NEWSManagers.com) - Mediolanum International Funds Ltd, la société de gestion européenne de la banque italienne Mediolanum, a alloué 500 millions d' euros à trois nouvelles boutiques de gestion dans le cadre de sa stratégie de multigestion. Les heureuses élues sont Pzena, Mondrian et Atlas.

220 millions d' euros seront investis dans la stratégie global value de Pzena, une société de gestion value basée à New York. Cette dernière a été créée par Richard Pzena en 1995 et gère aujourd' hui 40 milliards d' euros.

Selon l' accord de sub-advisory passé avec Mediolanum, Pzena sera l' un des gestionnaires du fonds Dynamic International Value Opportunity de la société d' origine italienne.

MIFL va aussi confier 220 millions d' euros à la stratégie Global Equity de Mondrian, une société de gestion londonienne affichant un encours de 49 milliards d' euros.

Enfin, MIFL va amorcer le fonds Infrastructure Global d' Atlas, une société de gestion spécialisée dans les infrastructures cotées avec un montant de 70 millions d' euros.

Les trois sociétés de gestion bénéficieront de la plate-forme de distribution de MIFL en Italie, Espagne et Allemagne.

Ces partenariats s' inscrivent dans le cadre de l' objectif de MIFL d' investir plus de 10 milliards d' euros dans des boutiques de gestion sur les cinq prochaines années, comme l' avait annoncé son directeur général, Furio Pietribiasi, à NewsManagers. Ils font suite à ceux déjà annoncés avec Sustainable Growth Advisers (SGA), NZS Capital, Cadence Investment Partners, Intermede Investment Partners et RWC Partners.