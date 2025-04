Mediobanca veut racheter Banca Generali pour 6,3 milliards d'euros

Mediobanca souligne que cette acquisition permettra une création de valeur significative pour ses actionnaires. Elle sera relutive d'environ 5% sur le bénéfice par action et permettra au RoTE (rendement des fonds propres tangibles) de passer de 14% à 20%. Le bénéfice net atteindra 1,5 milliard d'euros, en progression de 15%.

L'offre est soumise à l'approbation de la transaction par les actionnaires de Mediobanca lors d'une assemblée générale ordinaire, à l'obtention d'un taux d'acceptation minimum de 50 % plus une action et à l'obtention des autorisations réglementaires requises.

(AOF) - Le secteur financier italien est décidément en pleine effervescence : la banque d'affaires italienne Mediobanca a annoncé vouloir racheter la banque privée Banca Generali pour 6,3 milliards d'euros. Cette dernière est détenue à hauteur de 50,17% par l'assureur italien, Generali. Mediobanca a précisé qu'elle financera cette acquisition en cédant ses actions Generali, dont elle est le plus important actionnaire. Mediobanca offre 1,7 action Generali contre 1 action Banca Generali sur la base du cours de clôture du 25 avril.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.