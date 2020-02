Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mediobanca soutenue par la banque de détail et la banque privée Reuters • 06/02/2020 à 16:29









MILAN, 6 février (Reuters) - Mediobanca MDBI.MI a publié jeudi un bénéfice net supérieur aux attentes au titre du premier semestre de son exercice grâce aux commissions tirées de son activité de gestion de fortune et à l'amélioration des marges dans la banque de détail. Ce recentrage sur la gestion de fortune et la banque de détail est toutefois critiqué par Leonardo Del Vecchio, premier actionnaire du groupe avec 10% du capital, qui souhaite que Mediobanca revienne à son métier d'origine, la banque d'investissement. Il conteste d'autres points de la stratégie du directeur général, Alberto Nagel, jugeant notamment que ce dernier se repose trop sur le crédit à la consommation et sur les revenus générés par la participation de 13% de la banque dans l'assureur italien Generali GASI.MI . En novembre dernier, Mediobanca a fait fi de ces critiques en annonçant un plan centré justement sur la banque privée et le crédit à la consommation. L'activité de gestion de fortune "a été un moteur de croissance et le premier contributeur aux commissions du groupe", représentant 50% du total au deuxième trimestre, souligne ainsi Mediobanca dans son communiqué sur les résultats. La banque de détail a apporté la principale contribution en termes de produit net bancaire, de revenus nets d'intérêt et de rentabilité, souligne le groupe milanais. Le bénéfice net sur les six derniers mois à fin décembre s'est établi à 468 millions d'euros, en hausse de 4% sur un an, supérieur au consensus établi par la banque (446 millions). Le produit net bancaire s'est établi à 1,325 milliard d'euros, en hausse de 4% sur un an. (Gianluca Semeraro; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

