Mediobanca s'allie de nouveau à Russell pour un fonds de fonds de dette privée

Mediobanca Private Banking s'est de nouveau allié en Italie avec Russell Investments pour lancer le fonds Mediobanca Private Markets Fund III. Il s'agit du troisième fonds du programme d'investissement développé avec la société de gestion américaine.

Après avoir levé plus de 250 millions de dollars avec les deux premiers fonds, la nouvelle stratégie - qui sera en phase de commercialisation jusqu'au 30 septembre 2020 - est répartie sur trois secteurs principaux : le marché secondaire, les stratégies en difficulté et les opportunités dans les secteurs industriels disloqués.

" Dans un environnement caractérisé par l'incertitude et un stress sur la liquidité, le portefeuille sera structuré de manière à exploiter les nouvelles opportunités qui se présentent, en particulier dans les fonds vintage les plus en difficulté. Dans le même temps, un niveau élevé de diversification par classes d'actifs, secteurs et zones géographiques sera maintenu, avec un accent sur les marchés plus efficaces tels que l'Amérique du Nord et l'Europe et, de manière plus sélective, l'Asie" , explique un communiqué.