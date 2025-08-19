Mediobanca: la BCE autorise une prise de contrôle de Banca Generali information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 11:11









(Zonebourse.com) - Mediobanca a annoncé hier soir avoir reçu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) en vue de faire l'acquisition de Banca Generali, une opération que la banque privée italienne juge nécessaire afin d'échapper à l'offre hostile lancée par son concurrent Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), elle aussi autorisée par la BCE à la fin du mois de juin.



Dans un communiqué, Mediobanca précise que le feu vert de la BCE est toutefois conditionné à la présentation, au cours des six mois devant suivre la prise de contrôle de Banca Generali, d'un plan d'intégration détaillé devant expliquer la nouvelle organisation des structures et des processus, le calendrier des étapes de l'intégration ainsi le projet technologique du nouvel ensemble (externalisations, cybersécurité, gestion des risques IT,...).



Ce document devra par ailleurs expliciter les impacts financiers du rapprochement - notamment en ce qui concerne les exigences de fonds propres - ainsi que le mode de gouvernance prévu pour superviser l'intégration.



Si l'opération devait être finalisée, Banca Generali deviendrait en effet une 'banque significative', explique Mediobanca, et donc directement supervisée par la BCE, et non plus seulement par la Banque d'Italie.



Du point de vue de la direction de Mediobanca, l'offre sur Banca Generali constitue une opportunité de croissance en ligne avec le plan stratégique 'One Brand One Culture', en permettant au groupe de devenir un acteur majeur de la gestion de fortune, disposant de plus de 215 milliards d'euros d'actifs sous gestion et d'un réseau constitué de 3750 professionnels du métier.



Le conseil d'administration a cependant décidé de donner aux actionnaires du groupe la possibilité de choisir entre ce projet et l'offre déposée par MPS, sur laquelle il avait déjà exprimé une opinion négative, lors d'une assemblée générale prévue jeudi prochain.



A la Bourse de Milan, l'action Mediobanca progressait de plus de 2% mardi matin après ces annonces, tandis que celle de MPS gagnait elle aussi plus de 2%. Depuis le début de l'année, le titre Mediobanca a grimpé d'environ 53% et celui MPS autour de 22%.





Valeurs associées MEDIOBANCA 21,560 EUR MIL +1,94%