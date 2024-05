Medincell tiendra une vidéoconférence le mercredi 15 mai 2024 à 10h30 pour commenter ses actualités récentes, ses perspectives et ses activités R&D

Medincell est une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des médicaments injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est distribué depuis mai 2023 aux États-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO® est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™).



Deux autres traitements sont actuellement en étude clinique de Phase 3, notamment mdc-TJK, également développé avec Teva, dont les résultats d’efficacité positifs ont été annoncés le 8 mai 2024.



Medincell a également annoncé le 16 avril 2024, un accord de co-développement et de licence avec le groupe pharmaceutique américain AbbVie portant sur le développement de 6 produits.