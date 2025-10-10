Medincell - Teva : La FDA approuve l’extension d’indication de UZEDY® pour le traitement de patients atteints de trouble bipolaire de type I

UZEDY® est une suspension injectable sous-cutanée à libération prolongée de rispéridone (antipsychotique)



La FDA approuve UZEDY®, injection sous-cutanée à libération prolongée de rispéridone, pour le traitement de patients atteints de trouble bipolaire de type I, en monothérapie ou en combinaison avec du lithium ou du valproate



UZEDY® est déjà approuvé aux États-Unis pour le traitement de la schizophrénie chez l’adulte par injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle.



Cette approbation marque une étape importante dans la réponse aux besoins non satisfaits des patients atteints de trouble bipolaire de type I et de schizophrénie, soulignant l'engagement continu de Teva à faire avancer le domaine des neurosciences.



On estime qu'environ 1 % des adultes américains (soit plus de 3 400 000 personnes) développeront un trouble bipolaire de type I au cours de leur vie, un diagnostic associé à une dégradation du patient sur le long terme et à une augmentation substantielle de la mortalité par rapport à la population générale, tant par suicide que par maladie cardiovasculaire



