Medincell: subvention d'Unitaid contre le paludisme

(CercleFinance.com) - Medincell indique avoir reçu de l'agence de santé mondiale Unitaid, une subvention complémentaire pouvant atteindre six millions de dollars sur trois ans pour financer l'étude clinique de phase 1 du traitement injectable à durée d'action prolongée mdc-STM.



'Si celui-ci s'avère sans risque, efficace et bien toléré, il pourrait avoir un impact significatif sur la transmission du paludisme dans les populations vulnérables résidant dans les zones les plus touchées', met en avant la société biopharmaceutique.



Le paludisme reste endémique dans 85 pays représentant 50% de la population mondiale. Selon les estimations de l'OMS, 249 millions de personnes ont été infectées dans le monde en 2022, dont 94% en Afrique, entraînant 580.000 décès dans cette région.





Valeurs associées MEDINCELL Euronext Paris -0.75%