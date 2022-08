MedinCell, société à impact engagée dans l’amélioration de la santé des patients dans le monde, publie son rapport annuel RSE 2021-2022

Le rapport annuel RSE de MedinCell revient en détail sur les différents piliers de sa politique ESG, sa mise en œuvre au travers d’objectifs concrets et clairement définis, et l’évolution des données extra-financières de l’entreprise.



A l’occasion de la publication de ce rapport, Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, déclare : « Ce que l’on appelle RSE est au cœur de notre modèle d'entreprise de pharma humaniste et de partage de la valeur avec nos employés depuis sa création. C’est un processus vertueux d’amélioration continue à tous les niveaux de l’entreprise. Nous avons formé cette année un comité ESG au plus haut niveau de gouvernance pour garantir la pérennité de notre engagement. Nous avons également amélioré nos performances extra-financières en travaillant notamment sur les questions de transparence, d’environnement, de gouvernance d'entreprise, ou encore d’éthique. Et le meilleur reste à venir, avec l’approbation prévue du premier traitement issu de notre technologie en 2023. Au vu des excellents résultats des essais cliniques, il devrait avoir un réel impact sur la vie des patients atteints de schizophrénie, des soignants qui les accompagnent, et sur la société. C’est là notre raison d’être ! »