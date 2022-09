MedinCell signe un accord de licence avec le Medicines Patent Pool pour lutter contre la transmission du paludisme, dans le cadre de son engagement pour la santé dans le monde

• L'accord de licence vient en complément de la collaboration entre MedinCell et l'agence de santé Unitaid, qui finance le développement du programme mdc-STM, une formulation injectable longue durée expérimentale pour la prévention du paludisme.

• Medicines Patent Pool (MPP) est une organisation de santé publique soutenue par les Nations Unies dont la mission est d’améliorer l’accès à des médicaments essentiels dans les pays à revenus faible et intermédiaire, et de faciliter la mise au point de tels médicaments.

• L'accord de licence porte sur une formulation injectable d'ivermectine d'une durée d’action de 3 mois, utilisant la technologie BEPO® de MedinCell, pour lutter contre la transmission du paludisme.

• L'accord de licence vise à garantir que le produit sera largement distribué dans les pays à revenus faible ou intermédiaire s'il s'avère efficace et sûr.

• Toujours endémique dans 91 pays, le paludisme a entraîné 627 000 décès en 2020. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables, représentant 80 % des décès.



Pour recevoir toute l'information financière de MedinCell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.