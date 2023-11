MedinCell salue la collaboration entre Teva et Royalty Pharma visant à accélérer le développement du programme olanzapine LAI (nom de code : mdc-TJK ou TEV-‘749)

• Teva, partenaire de MedinCell, recevra jusqu'à 125 millions de dollars de financement R&D de Royalty Pharma pour accélérer le développement d’une formulation injectable sous-cutanée à action prolongée d’olanzapine, pour le traitement de la schizophrénie, qui utilise la technologie de MedinCell (mdc-TJK ou TEV-749).

• Fondé en 1996, Royalty Pharma est le plus grand acquéreur de royalties pharmaceutiques et l’un des principaux investisseurs dans l’innovation biopharmaceutique. Son portefeuille actuel comprend des royalties sur plus de 35 produits, dont de nombreux blockbusters, et compte 12 candidats-médicaments en phase de développement.

• Le candidat-médicament mdc-TJK consiste en une injection mensuelle sous-cutanée à action prolongée d'olanzapine - un antipsychotique atypique - actuellement en étude clinique de phase 3 pour le traitement de la schizophrénie. mdc-TJK pourrait être la première formulation à action prolongée d’olanzapine offrant un profil de sécurité favorable.

• Les données de l’essai de phase 3 en cours sont désormais attendues au second semestre 2024 (au lieu de 2025), comme annoncé récemment par Teva



