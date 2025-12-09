Medincell s'anime grâce à son partenaire Teva, avant ses résultats semestriels

(AOF) - Prudent depuis l’ouverture, le titre Medincell (+0,90%, à 26,92 euros) s’est ensuite un peu animé après une annonce de Teva Pharmaceuticals. Le partenaire de la société française a déposé une demande d’autorisation auprès de la Food & Drug Administration américaine pour une suspension injectable d’Olanzapine à libération prolongée (TEV-'749) destinée au traitement de la schizophrénie chez l’adulte.
Cette demande s'appuie sur des résultats d'un essai de phase 3, qui ont confirmé que le produit Olanzapine atteignait les critères d'efficacité et de sécurité dans une large population adulte de personnes atteintes de schizophrénie.
Si le titre de la société française Medincell réagit, c'est parce que le produit Olanzapine utilise sa technologie baptisée BEPO et licenciée à Teva Pharmaceuticals sous le nom de SteadyTeq. Cette technologie permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois.
Le titre Medincell sera également à surveiller dès mercredi matin, puisque la société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale, qui développe des traitements injectables à action prolongée, doit publier ses résultats semestriels pour la période d'avril à septembre 2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer