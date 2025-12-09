 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,09
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Medincell s'anime grâce à son partenaire Teva, avant ses résultats semestriels
information fournie par AOF 09/12/2025 à 15:51

(AOF) - Prudent depuis l’ouverture, le titre Medincell (+0,90%, à 26,92 euros) s’est ensuite un peu animé après une annonce de Teva Pharmaceuticals. Le partenaire de la société française a déposé une demande d’autorisation auprès de la Food & Drug Administration américaine pour une suspension injectable d’Olanzapine à libération prolongée (TEV-'749) destinée au traitement de la schizophrénie chez l’adulte.

Cette demande s'appuie sur des résultats d'un essai de phase 3, qui ont confirmé que le produit Olanzapine atteignait les critères d'efficacité et de sécurité dans une large population adulte de personnes atteintes de schizophrénie.

Si le titre de la société française Medincell réagit, c'est parce que le produit Olanzapine utilise sa technologie baptisée BEPO et licenciée à Teva Pharmaceuticals sous le nom de SteadyTeq. Cette technologie permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois.

Le titre Medincell sera également à surveiller dès mercredi matin, puisque la société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale, qui développe des traitements injectables à action prolongée, doit publier ses résultats semestriels pour la période d'avril à septembre 2025.

Valeurs associées

MEDINCELL
27,0800 EUR Euronext Paris +1,50%
TEVAPHARMIND SP ADR
28,905 USD NYSE +2,05%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 15:51:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street sans énergie avant la Fed
    information fournie par AFP 09.12.2025 16:22 

    La Bourse de New York évolue avec prudence mardi, au premier jour d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de laquelle une nouvelle baisse de taux est attendue mercredi. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, l'indice Nasdaq cédait 0,10% ... Lire la suite

  • Des employés de TotalEnergies, sur un site pétrolier offshore du champ de Lapa, au large du Brésil (illustration) ( AFP / PABLO PORCIUNCULA )
    Gisement pétrolier de Mopane : TotalEnergies frappe un grand coup dans le nouvel eldorado namibien
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.12.2025 16:21 

    L'accord, conclu avec le géant portugais Galp, prévoit notamment d'exploiter conjointement le gisement prometteur au large des côtes de Namibie, qui renferme un potentiel "d'au moins 10 milliards de barils". Longtemps tournée vers ses ressources minières, la Namibie ... Lire la suite

  • Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, apporte la couronne de Miss France 2026 sur scène lors de l'élection au Zénith d'Amiens, le 6 décembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Miss France 2026: deux miss régionales destituées après des insultes
    information fournie par AFP 09.12.2025 16:12 

    Les miss régionales Miss Provence 2025 et Miss Aquitaine 2025 ont été destituées mardi par leurs comités respectifs après une vidéo postée samedi sur les réseaux sociaux dans laquelle elles tiennent des propos injurieux à l'égard des demi-finalistes du concours, ... Lire la suite

  • Imad Ould Brahim alias "Imad Tintin", influenceur algérien, à Grenoble le 6 janvier 2025 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Amende avec sursis en appel pour l'influenceur algérien "Imad Tintin"
    information fournie par AFP 09.12.2025 15:52 

    L'influenceur algérien "Imad Tintin", condamné en juin dernier à 450 euros d'amende pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a vu celle-ci assortie d'un sursis en appel à Grenoble, a indiqué mardi son avocat Me Alexandre Rouvier. Le trentenaire a été reconnu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank